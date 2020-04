Krystyna Janda: Jesteś za aborcją - wywieś czarne pranie

AB 14.4.20 14:57

Wszystko się świetnie zgadza, wyraźniej przyznać się do zła nie można. Ciemność i czerń zawsze była domeną diabła i zła. To są czarownice z piekła rodem. Chrystus i życie po jednej stronie, a ciemność i śmierć - po drugiej. Poczytajmy choćby początek Ewangelii wg św. Jana:

"Na początku było Słowo,a Słowo było u Boga,i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.Wszystko przez Nie się stało,a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

W Nim było życie,a życie było światłością ludzi,

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła".

Życie jest światłością - to domena Chrystusa. A te przeklęte baby chcą nas wepchnąć w ciemność, w zło i w śmierć. Boże, miej litość nad nimi i spraw, żeby się opamiętały!!!!