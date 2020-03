Krystian Kratiuk: komunikat abp Gądeckiego jest pozytywnym zaskoczeniem!

-„ Na szczęście okazało się, że jest to bardzo dobre oświadczenie, które przypomina przede wszystkim katolikom, którzy w ostatnich dniach mogli popaść w panikę, że Bóg istnieje, a Msze Święte są po to, żeby spotkać się z Bogiem i prosić go, chociażby o nasze ocalenie zarówno fizyczne jak i duchowe, co czytamy w pierwszym punkcie nowego oświadczenia przewodniczącego KEP.” – pisze Kratiuk na łamach swojego portalu.