Krystian Kratiuk: Episkopat Włoch zdezerterował

Beno 9.3.20 18:43

W supermarketach przewija się codziennie w Niemczech i nie tylko w Niemczech tysiące ludzi i nikt ich nie zamyka. W większości landów, kantonów, regionów dzieci, młodzież, studenci chodzą do szkół lub na uczelnie. Na uczelniach są tysiące i nikt uczelni ani szkół ( w ogromnej większości wypadków) nie zamyka. Do kościołów chodzi na Zachodzie garstka ludzi i to nie z przymusu, ale z dobrej woli - i to już jest problem. A w sumie przychodzą do Jezusa jako lekarza i Pana życia i śmierci - a księża chronią, ale pewnie nie ludzi, tylko siebie. To nie jest w porządku. To brak wiary i wygodnictwo - szczególnie teraz w Wielkim Poście.