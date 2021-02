Krupówki: Tu nie ma wirusa. Maseczki tylko dla policji [Wideo]

- W końcu jest normalnie, tak ma być, ludzie za tym tęsknią. Inni młodzi turyści dodają z uśmiechem: wolności nam trzeba, tutaj wirusa nie ma – mówią turyści, którzy zjechali do Zakopanego w materiale wyemitowanym przez portal Wirtualna Polska.

W ten weekend podobnie jak przed tygodniem do Zakopanego zjechały tłumy turystów z całej Polski. W porównaniu do ubiegłego tygodnia zauważalna jest jednak jedna różnica. Tak jak tydzień temu przyjezdni w większości przemieszczali się bez maseczek i posypały się mandaty, tak obecnie maseczki mają właściwie wszyscy, ale … do kontroli policji.

Kiedy funkcjonariusze się oddalają, maseczki lądują do kieszeniach.

- Nikt nam nie chce grać - powiedział jeden z rozczarowanych brakiem imprez publicznych turystów.

- Czekamy, jak będzie, na pewno potańczymy – mówi para spacerująca po Zakopanem, dodają, że ludzie się cieszą, że „w końcu jest normalnie” i dodaje

- Tak ma być, ludzie za tym tęsknią. Inni młodzi turyści dodają z uśmiechem: wolności nam trzeba, tutaj wirusa nie ma.

https://wideo.wp.pl/tlumy-turystow-na-krupowkach-maseczki-tylko-dla-policji-tutaj-wirusa-nie-ma-6610338332272257v

mp/wp.pl