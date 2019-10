Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

JS 7.10.19 8:32

Królowa Różańca Świętego modli się za nami. A my MÓDLMY się z różańcem każdego dnia ! Jak by mi ktoś powiedział jeszcze 10 lat temu, że będę każdego dnia modlił się modlitwą różańcową, uśmiałbym się z niego i pomyślał, co on plecie. Ja i różaniec, to dobre dla babci, dla kobiet. Teraz nie wyobrażam sobie dnia bez tej modlitwy. Bogu dzięki za odkrycie mi tej modlitwy.

Króluj nam Chryste

Pozdr.