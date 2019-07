Królów Julianów w opozycji nie brakuje

Antysystemowcy spod znaku Kukiza, Biedronia i Zandberga, którzy swoje ugrupowania tworzyli podobno w opozycji do zdeprawowanych, skompromitowanych polityków z SLD, PO i PSL oraz prezentowanego przez nich twardogłowego partyjniactwa, nie mają wstydu i tworzą koalicje pod przemalowanymi szyldami z tymi aparatczykami. Czegóż to się nie robi dla władzy, zysku i mirażu przekroczenia wyborczego progu?

Wykorzystanie postaci z kreskówki do opisu polskiej opozycyjnej sceny politycznej może wydawać się nieco naciągane. Ale czy to co dzieje się w szeregach partii opozycyjnych nie przekroczyło już granic parodii i nie zmierza przypadkiem w kierunku tragifarsy?

Król Julian Schetyna jednego dnia nie chce homozwiązków, a następnego twierdzi, że czas najwyższy homozwiązki wprowadzić. Król Julian Kosiniak- Kamysz najpierw pali głupa i twierdzi, że „tęczowe barwy to barwy spółdzielczości a spółdzielczość zawsze była związana z ruchem ludowym”, by po wyborach europejskich głosić przywiązanie do tradycji i chrześcijańskiej demokracji. Król Julian Biedroń wali na odlew- jemu marzy się zrobienie z Polski międzynarodowego burdelu dla turystów z całego świata, bo „w Polsce w tej chwili jest tyle pięknych Słowianek.” I tak od świtu do nocy „zanim dotrze do nas, że to bez sensu”- cytując oryginalnego Juliana.