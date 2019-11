'Krew na waszych rękach, chłopcy!' Cejrowski znów atakuje PiS

Alojzy Cedzidło 2.11.19 19:58

Coś mi się widzi ,że nasz Pan Wojtuś stracił kontakt z Polską . PiS zły bo z aborcją nawalił .Przykładem z samochodem ( boję się, wysiadam) sugeruje rezygnację PiS z rządzenia Polską . Tyle tylko ,że z ,,ujawnionego ' dziś materiału nie wiadomo ,kogo by widział na jego ,PiS-u , miejsce. Kogoś kto by ..załatwił od ręki i aborcje i tych kapusiów brukselskich co popierają zwolenników aborcji i tych co to mają ciągotki na wschód i tych co to powrócili z czerwonym sztandarem . Itd . itd . Uwielbiałem Cejrowskiego podróżnika . Ale kiedy zajął się aborcja , przypomniałem sobie wiadomość jaka krąży po Polsce . Podobno nie dogadał się z własną żoną Pozostanę przy W.C. podróżniku..