,,Kretyńska decyzja’’. Były premier Wielkiej Brytanii ostro o posunięciu Bidena

Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, który podejmował decyzję o udziale brytyjskich wojsk w misji w Afganistanie, w ostrych słowach krytykuje sposób, w jaki Joe Biden wyprowadził amerykańskie wojska z Afganistanu.

W opublikowanym na swojej stronie internetowej tekście Blair przekonuje, że Joe Biden nie kierował się strategią, a wyłącznie względami politycznymi.

- „Nie musieliśmy tego robić. Zdecydowaliśmy się na to. Zrobiliśmy to, będąc posłuszni kretyńskiemu sloganowi politycznemu o zakończeniu nieustających wojen, tak jakby nasze zaangażowanie w 2021 roku było w jakikolwiek sposób porównywalne z naszym zaangażowaniem 20 czy nawet 10 lat temu, i w okolicznościach, w których liczba oddziałów spadła do minimum, a żaden sojuszniczy żołnierz nie stracił życia w walce przez 18 miesięcy”

- napisał były brytyjski premier.

Przekonuje też, że wycofanie wojsk z Afganistanu nie jest korzystne ani dla mieszkańców tego kraju, ani dla Zachodu. Wykorzystają je za to Rosja, Chiny i Iran.

kak/PAP