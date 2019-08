Krasnodębski: Nie ma żadnego ataku na LGBT w Polsce

to bardzo źle że nie ma żadnego ataku na Sektę LGBT.

Sekta intensywnie atakuje nas, robi w zasadzie co chce, indoktrynuje na masowa skalę, wchodzi do szkół z poparciem obcych wrogich Ambasad.



A rząd co? A rząd nic.

Rząd po cichu wspiera Sektę, tylko markując inne stanowisko aby nie płoszyć oczadziałego Elektoratu.



jedyne co robi naród to jakieś całkowicie nieskuteczne podrygi... a to ktoś zaklnie publicznie, czasem rzuci kamieniem. I tyle.

To jakby rzucał kamieniem w batalion czołgów, gdy druga, potężna strona drze ryja, ze szeregowy dostał w oko.

