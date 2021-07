Kramek na wolności? Sąd orzekł, że wystarczy poręczenie

Bartosz Kramek to szef Fundacji Otwarty Dialog, podejrzany m.in. o pranie brudnych pieniędzy. Jak ustalili śledczy, Kramek „jako prezes zarządu i jednocześnie właściciel wszystkich udziałów w spółce prawa handlowego, w okresie od sierpnia 2012 r. do lutego 2016 r. wystawiał faktury VAT z tytułu nieokreślonych usług konsultacyjnych, opisywanych jako "consultancy services", "IT services", "VOIP services" – czytamy na portalu niezalezna.pl.

W omawianym wyżej okresie zostało wystawionych 59 faktur opiewających na łączną kwotę ponad 5,3 mln. zł na rzecz 11 zagranicznych kontrahentów. Klienci i kontrahenci to podmioty wyłącznie z tzw. rajów podatkowych, jak Belize czy Seszele. Są wśród nich także przedsiębiorcy pozorujący jedynie działania na rynku gospodarczym, posiadający rejestrację w tzw. biurach wirtualnych.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Lublinie nie uwzględnił zażalenia prokuratury dotyczącego aresztu warunkowego dla Bartosza K., wyznaczając poręczenie majątkowe w wysokości 300 tys. zł., po wpłaceniu którego będzie on mógł opuścić areszt.

mp/pap/niezalezna.pl