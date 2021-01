Kraków: Nie będzie desakralizacji Kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P!

„Prezydent Jacek Majchrowski podczas spotkania zapewnił, że miasto nie rozważa zmiany funkcji obiektu. Ustalono, że zabytkowy kościół pozostanie miejscem sprawowania kultu” – informuje w komunikacie prasowym Archidiecezja Krakowska, odnosząc się do losów Kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P. przy ul. Kopernika w Krakowie.

Poniżej zamieszczamy pełen komunikat:

Kościół Niepokalanego Poczęcia N.M.P przy ul. Kopernika pozostanie miejscem sprawowania kultu, jednocześnie będąc też miejscem organizowania koncertów muzyki klasycznej, podobnie jak to ma miejsce w innych krakowskich kościołach. W przyszłości możliwa będzie zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a stroną kościelną – to ustalenia po dzisiejszym spotkaniu prezydenta Jacka Majchrowskiego z ks. Pawłem Rybskim, ekonomem archidiecezji krakowskiej.

Prezydent Jacek Majchrowski podczas spotkania zapewnił, że miasto nie rozważa zmiany funkcji obiektu. Ustalono, że zabytkowy kościół pozostanie miejscem sprawowania kultu. Do momentu oddania do użytku Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, obiekt przy Kopernika będzie służył także Capelli Cracoviensis, jako miejsce organizowania koncertów muzyki klasycznej. Ustalono, że rozmowy dotyczące własności kościoła w przyszłości będą kontynuowane po oficjalnym przejęciu przez miasto obiektu od Szpitala Uniwersyteckiego. Jak zadeklarował ks. Paweł Rybski, Archidiecezja Krakowska zaproponuje wymianę nieruchomości na grunty potrzebne miastu do realizacji celów publicznych.

Monika Chylaszek

Rzecznik Prezydenta Miasta Krakowa

Ks. Łukasz Michalczewski

Dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej





