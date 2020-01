Kraków: Dzień islamu w Kościele. Krzyży brak, ale o półksiężycach nie zapomniano

„W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, jednak ze względu na przypadającą w tym dniu Niedzielę Słowa Bożego, krakowskie obchody przeniesiono na poniedziałek 27 stycznia 2020 r. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmi: <<Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa>>. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów”.

To, co zaskakuje, to brak krzyża na kościelnych wieżach. Półksiężyców na grafice znalazło się za to aż jedenaście...