Kozłowska ,,w obronie sędziów'', na wojnie z PiS. Urządza debatę w PE

Janek 6.12.19 9:26

Odrzućmy na chwilę wszelkie emocje na bok, a zobaczymy, że etykiety partii politycznych tak zajadle walczących o władzę w Polsce to fałszywka, to oszustwo, to operacja false flag.



O władzę w Polsce walczą dwie frakcje, frakcja chamów i frakcja żydów, które mają może procent swoich gorliwych wyznawców, a chcą oni przejąć władzę nad wszystkim, i co istotne, chcą dobrać się do majątku Polski.