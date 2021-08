Koszykówka 3x3 - czym różni się od tradycyjnej?

Koszykówka to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. Rozgrywki pod egidą najsłynniejszej federacji – NBA – każdego sezonu rozgrzewają serca milionów kibiców, dlatego nie dziwi fakt, że transmisje zza Oceanu docierają nawet do najmniejszych zakątków globu. Ewolucja tej dyscypliny może robić wrażenie, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat zrodziło się kilka jej odmian. Wśród nich znajdziemy koszykówkę 3x3, która od Letnich Igrzysk Tokio 2020 jest konkurencją olimpijską. Co warto o niej wiedzieć?

1. Koszykówka 3x3 – podstawowe zasady

Reguły gry w tradycyjną koszykówkę znane są nawet osobom bliżej niezainteresowanym sportem. Podczas meczu koszykówki na boisku znajduje się po pięciu zawodników z każdej drużyny, którzy rywalizują na przestrzeni czterech kwart trwających po 10 minut. Po dwóch kwartach następuje zmiana stron. Inaczej niż ma to miejsce w piłce nożnej, w koszykówce liczy się tylko czas efektywnej gry – po odgwizdaniu faulu, podczas wykonywania rzutów osobistych czy weryfikacji wideo, sędzia zatrzymuje zegar. Wygrywa ta drużyna, która po upływie regulaminowego czasu gry lub po dogrywce zdobędzie więcej punktów.

W koszykówce 3x3 natomiast naprzeciwko siebie staje po trzech zawodników reprezentujących te same barwy, jednak zasadnicza różnica jest taka, że boisko ma wymiary jednej połowy boiska do tradycyjnej koszykówki. Każde pole posiada pierścień, zza którego celne rzuty są premiowane 2 pkt, a nie 3 pkt. Celny rzut wewnątrz pola natomiast wzbogaca dorobek drużyny o 1 pkt. Oba teamy rzucają do jednego kosza. Mecz trwa 10 minut efektywnej gry. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza osiągnie 21 „oczek” lub po ostatnim gwizdku sędziego uzbiera więcej punktów.

2. Koszykówka 3x3 – krótka historia

Koszykówka „trzech na trzech” jest stosunkowo nową dyscypliną sportu i wywodzi się z gier ulicznych. Za jej popularyzacją stoją Amerykanie, a Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) od 2007 roku organizuje mistrzostwa świata, Europy i zawody z cyklu World Tour. Koszykówka 3x3 pierwszy raz w historii znalazła się również w programie Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

W tych bezprecedensowych zawodach będzie rywalizować 8 zespołów z 8 krajów. Co ciekawe, w Tokio zagrają również polscy koszykarze, którzy wywalczyli awans na olimpiadę podczas turnieju kwalifikacyjnego w austriackim Grazu. Tym samym polska koszykówka wraca do olimpijskich zmagań po kilkudziesięciu latach przerwy – w tradycyjnej koszykówce niestety nie zobaczymy naszych reprezentantów, którzy podczas turnieju kwalifikacyjnego „ostatniej szansy” musieli uznać wyższość wyżej notowanych rywali.