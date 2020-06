Koszmar! Plaga szczurów w Warszawie. Kobieta z synem musi spać w samochodzie

No tak naprawdę to Boga. Wszak os stworzył szczury.

Tak że jak już strzelasz tfocha to idź do księdza z pretensjami. ::)



Ale tak serio. Byłeś kiedyś w jakimś mieście?

Pokaż mi takie bez szczurów.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha