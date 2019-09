Kosmos! Aleksander Kwaśniewski rozjechał ,,Wyborczą''. Bronił PiS

Agnieszka 2.9.19 20:33

A Izrael tez za późno zaproszenie dostał? Jakoś trudno mi uwierzyć. Ale mało mnie to martwi, bo po ostatnich wyskokach dających światło na wcześniejsze działania, to jak już to mi się kojarzą z przedstawicielami Żydów wysyłających Polaków na Syberię po 17 września albo katującymi w katowniach UB a nie z ofiarami holokaustu, na których śmierci chcą zarobić po raz kolejny.

Natomiast brak przedstawicieli Iranu, którzy ratowali nasze dzieci bardzo mnie zasmucił - zwłaszcza jeśli wynikałoby to z braku zaproszenia przez Polskę, by się Izraelowi i USA przypodobać. Brak słów.

Jak tak to zrównaliśmy się z podłością Anglików, co zostawiły Polskę na pastwę katów i nawet przez brak zaproszenia na paradę zwycięstwa zasług polskim żołnierzom odmówiły za wspólną walkę, poświecenie, ratowanie życia, by się Stalinowi przypodobać. Hańba!