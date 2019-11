Kosiniak znowu kokietuje LGBT. Taki to ,,konserwatyzm''

"Zależy, co byłoby w tej ustawie. Jeżeli byłyby tam kwestie ułatwiające dziedziczenie, dostęp do informacji medycznej, to dlaczego nie? Prezydent musi być otwarty, nie może się zamykać tylko w swoim środowisku politycznym" - wskazał.

"Nie, nie będę prezydentem chaosu. Liczyć się będzie to, co jest w ustawie, a nie kto ją zgłasza. Dobre projekty przyjmę, złe odrzucę. Myślę, że wielu Polaków, także sympatyków PiS, chciałoby aby rząd, który popierają miał nad sobą kogoś, kto umie powiedzieć „STOP!", gdy przesadzają. Najskuteczniejszy w tej roli mógłby być prezydent" - stwierdził.

Kosiniak mówił, że nie obciąża go poprzedni rząd PO-PSL; wprawdzie za poważny błąd uznał głosowanie za podwyższeniem wieku emerytalnego, ale podkreślił, że to właśnie on wydłużył do roku urlop rodzicielski, wprowadził 1000zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka, zagwarantował ubezpieczenie zdrowotne rodzicom na urlopie wychowawczym, rozpoczął rządowe programy budowy żłobków i domów seniora oraz projekt Karta Dużej Rodziny.