Kosiniak-Kamysz rozpoczyna kampanię? Św. Rita, aborcja, związki partnerskie. I znów ,,Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek''

- Można by było zaproponować referendum w sprawie związków partnerskich i wreszcie to rozstrzygnąć - powiedział czwartkowej „Gazecie Wyborczej” prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To zależy. Dzisiaj wszyscy będą zadawać pytania właśnie o kwestię aborcji, związków partnerskich. Można by było zaproponować referendum w sprawie związków partnerskich i wreszcie to rozstrzygnąć — stwierdził.

- Do tej pory nikt nie zaproponował takiej ustawy, która by uzyskała akceptację Sejmu, a co dopiero trafiłaby do prezydenta - mówił