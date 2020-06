Kosiniak-Kamysz do Trzaskowskiego: Rafał chodź na solo. Pogadamy o Polsce

harry 12.6.20 13:50





He, he, he, Kosiniak, nie masz najmniejszych szans. Polacy zakodowali już sobie to, jak brawami dla niejakiego Jażdżewskiego pokazałeś, że utożsamiasz chrześcijan ze świniami tarzającymi się w błocie. To ujawnienie się, Kosiniak, przyszło w samą porę. I pozwoliło Polakom przypomnieć sobie również o tym, że to ty, Kosiniak, zalegalizowałeś na polecenie rudego kundla z Sopotu wydłużenie Polakom wieku emerytalnego, samym rolnikom o 7 lat, oraz że zajumałeś kasę zgromadzoną przez Polaków na emerytury w OFE.