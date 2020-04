Kosiniak-Kamysz atakuje prezydenta Dudę: Nie wolno Polski zostawić takim ludziom

Michał Jan 24.4.20 9:37

Jestem nawet skłonny przyjąć, że mimo ciągłego zmieniania zdania w kluczowych kwestiach i pisania ustaw na kolanie, by je potem "nowelizować" i "rozszerzać", obecnemu rządowi całkiem przyzwoicie wychodzi ograniczanie skutków epidemii. Może nawet któraś w kolejnych wersji "tarczy" obroni polską gospodarkę.

Tylko nie można zakładać, że świat za kilka miesięcy, a tym bardziej jeżeli powrót do normalności zacznie się po gates'owych szczepieniach, wróci do poprzedniego układu. Polsce wkrótce potrzebny będzie rząd, który nie będzie się starał minimalizować strat, ale taki, który odważy się na tej epidemii maksymalnie zarobić.

Czy obecny ma chociaż pozwolenie, by tak myśleć (vide: próby z podatkiem cyfrowym, ujarzmieniem TVN-u i budową terminalu pod Łodzią)?

Czy mając na uwadze, że aż wicepremierem jest p. Emilewicz, obecny rząd daje nadzieje na myślenie globalne i wielokierunkowe?

Nie wiem, czy p. dr. Władysław jest właściwą osobą - może i jest nią obecny Pan Prezydent (w końcu ostatnia kadencja, można sobie pozwolić na więcej swobody), ale na pewno nie możemy sobie pozwolić na prezydenta, który w jakikolwiek sposób blokował rząd podejmujący wyzwanie wprowadzenia Polski do 2. ligi (1. to mocarstwa światowe, może się nie udać...).