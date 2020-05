Kosiniak i nowy termin wyborów, czyli złej baletnicy … przeszkadza rąbek u spódnicy

Pan Sasin jest człowiekiem odpornym na kąsanie szczujni totalnej.Polska potrzebuje takich ludzi,a nie poklepywaczy po plecach za judaszowe srebrniki.Tylko tacy, pomimo ataków mogą zmieniać nasz kraj.



My Polacy chcemy wyborów 10 maja,a opozycja chce klęski żywiołowej by Polacy do 3 pokolenia pacili odszkodowanie obcym firmom i takim Niemcom jak ten co chciał zabijać Polaków którego nagrała p.Nitek



Oddalenie terminu wyborów to kolejne kłótnie, szkalowanie ludzi prawicy przez totalnych, rozbijanie prawicy, awantury i pyskówki. Czy tego naprawdę chcemy przez kilka/kilkanaście miesięcy?



Służby medyczne, Wojsko i inne służby leczą i zabezpieczają pandemię, cywilni też mogą pomóc , niema róbta co chceta - trzeba zagłosować i mieć ten problem za sobą.



https://wpolityce.pl/forum/polityka/128-dyskusje-pod-publikacjami-dzialu-polityka/tematy/1436092-wicepremier-sasin-wybory-prezydenckie-sa-niezbedne-i-musza-sie-odbyc-10-maja-polska-musi-miec-legalne-wladze-komentarze-publikacji



