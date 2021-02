Kościuszko bohaterem Białorusi, a Rosja ma z tym problem

Do niecodziennej przepychanki doszło na poziomie ambasady Federacji Rosyjskiej w Mińsku oraz białoruskim Narodowym Muzeum Historycznym, które na instagramie w 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki umieściło post nazywając polskiego generała “bohaterem czworga narodów”.

– Nazwanie Kościuszki białoruskim bohaterem narodowy jest równoznaczne z popisaniem się swoim nieuctwem historycznym – taki komentarz został umieszczony na oficjalnym koncie Ambasady Federacji Rosyjskiej na Białorusi.

- Narodowe Muzeum Historyczne wyraziło normalne i jednoznaczne stanowisko. Ono może się podobać lub nie, ale właśnie takie mamy stanowisko – oświadczył w odpowiedzi na wpis Rosjan rzecznik MSZ Białorusi Anatol Hłaz.

- Jeden z młodych pracowników ambasady, który interesuje się historią, jest porywisty i po swojemu odważny, “z pokolenia postsowieckiego” uznał, że może wyrazić swoje osobiste zdanie na profilu Narodowego Muzeum Historycznego. Uznał on to za swoje osobiste stanowisko – wyjaśniał dzisiaj ambasador Mieziencew. Oświadczył także, że on sam wspólnie z pracownikami ambasady odwiedzą niebawem muzeum i zapozna się m.in. z wystawą dotyczącą Kościuszki.

Jak wyjaśnia portal belsat.eu, sprawa autora wpisu po stronie rosyjskiej może być nie do końca jasna, ponieważ konta rosyjskich placówek dyplomatycznych są wykorzystywane do przedstawiania rosyjskiej wersji historii.

mp/belsat.eu