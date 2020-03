Kościół wobec pandemii – modlitwa on-line

Transmisje Mszy Świętych, modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii oraz internetowe rekolekcje – to niektóre z inicjatyw podejmowanych przez Kościół w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniem liczby osób w kościołach. W inicjatywy on-line zaangażowały się wszystkie diecezje – poinformował rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Biskupi w rozporządzeniu Rady Stałej KEP z 12 marca zachęcili osoby, które w czasie pandemii korzystają z dyspensy i nie uczestniczą w Mszach Świętych, do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. „Dzięki transmisjom, wierni z całej Polski, jak również Polacy za granicą mogą włączać się duchowo zarówno w świąteczną, jak i w codzienną modlitwę” – podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Jak zachęcał Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, codziennie o godz. 20.30 trwa modlitwa różańcowa w intencji zakończenia pandemii. W kościołach modlą się w tym czasie duchowni i osoby konsekrowane, w łączności duchowej z wiernymi świeckimi, którzy trwają na modlitwie w domach. Aby to ułatwić, w Internecie dostępne są transmisje również tej modlitwy. W tym czasie prowadzona jest m.in. transmisja z kaplicy Przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego na profilu facebookowym archidiecezji poznańskiej. Codziennie o godz. 20.30 można łączyć się przez Internet również z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu, które transmituje różaniec na swoim kanale YouTube oraz na stronie www.lichen.pl . Transmisja nabożeństwa różańcowego i adoracji, a wcześniej Mszy Świętej z kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie jest dostępna na stronach archidiecezji warszawskiej – archwwa.pl jak i na jej kanale YouTube.

W każdej diecezji podejmowane są inicjatywy transmisji Mszy Świętych i wspólnej modlitwy, by przeżywać obecny czas wspólnotowo, mimo ograniczeń. Wiele diecezji udostępnia na swoich stronach internetowych spis transmisji Mszy Świętych z parafii, które je prowadzą. Propozycje wspólnotowej modlitwy w domu i za pośrednictwem mediów społecznościowych pojawiają się na stronach poszczególnych diecezji i wielu parafii.

16 marca rekolekcje na swoim profilu na Facebooku rozpoczął też bp Marek Solarczyk. O godz. 7 rano zaplanowane jest rekolekcyjne wprowadzenie w dzień, a o godz. 17:00 konferencja. Biskup zaprasza też na wspólny Różaniec on-line o godz. 20:30, a w piątki o godz. 19.00 na Drogę Krzyżową. Rekolekcje odbędą się w dwóch turach: od 16 do 20 marca dla dorosłych i od 23 do 27 marca dla młodzieży.

„Tegoroczny Wielki Post jest szczególny. To post od licznych zgromadzeń na modlitwie, ale nie od modlitwy. Ludzie mają potrzeby duchowe, a media wychodzą im naprzeciw poprzez transmisje i propozycje modlitwy on-line. Jednak modlitwa w świecie wirtualnym powinna prowadzić nas do modlitwy w rzeczywistości sakramentalnej, gdy tylko ustanie pandemia, o co się modlimy” – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.