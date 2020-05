Kościół w Polsce wraca do codziennego duszpasterstwa

Artur 29.5.20 16:25

Sen świętego Jana Bosko - DWIE KOLUMNY



Przesłanie z Fatimy przywodzi na myśl słynny, proroczy sen świętego Jana Bosko, w którym



Kościół, wyrażony poprzez symbol statku miotanego falami oraz atakowanego przez licznych wrogów - zostaje ocalony dzięki zakotwiczeniu między Dwoma Kolumnami. Nazwa pierwszej, mniejszej z nich to: "AUXILIUM CHRISTIANORUM" (Wspomożenie Wiernych); na drugiej, jeszcze wyższej i grubszej, znajduje się Hostia rozmiarów proporcjonalnych do kolumny, a pod nią inna tablica, z napisem: "SALUS CREDENTIUM" (Zbawienie Wierzących).







Znaczenie swojego snu, święty Jan Bosko tłumaczył następująco:



"Okręty wrogów to prześladowania.



Nadchodzą dla Kościoła ciężkie czasy.



To co było do tej pory, jest niczym w porównaniu z tym, co ma nastąpić.



Pozostają jedynie dwa sposoby, aby uratować się z tego zamętu:



oddać się Przenajświętszej Pannie oraz odnowić nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii - poprzez adorację oraz częstą Komunię Świętą.”