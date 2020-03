Kościół w Polsce wdzięczny wiernym, księżom i służbom medycznym

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 17.3.20 15:22



No wreszcie, KK dziękuję wiernym za mądrość i nie gromadzenie się w świątyniach.

A ci biskupi, którzy nawoływali do gromadzenia się, do brania komunii do ust, dostali mokrą ścierą w pis'k.