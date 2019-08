Kościół w Afryce broni się przed infiltracją ze strony masonerii

Kościół w Afrycie zmaga się z problemem masonerii i innych stowarzyszeń ezoterycznych. W ostatnim czasie wypowiedziały się w tej sprawie cztery episkopaty, przestrzegając wiernych przed przystępowaniem do takich organizacji. Jak piszą biskupi z Kamerunu, Kościół jest w coraz większym stopniu infiltrowany przez środowiska masońskie. W niektórych parafiach, radach duszpasterskich, a nawet w instytucjach diecezjalnych napotykamy coraz więcej - i to na odpowiedzialnych stanowiskach - członków masonerii oraz innych ruchów ezoterycznych i okultystycznych – czytamy w liście kameruńskich biskupów.

Jako pierwsi zabrali w tej sprawie głos biskupi Wybrzeża Kości Słoniowej. Jak podaje dziennik La Croix, okazało się to niezbędne po tym, jak w lutym 2017 r. kard. Jean-Pierre Kutwa nie zgodził się na katolicki pogrzeb wielkiego mistrza loży masońskiej w tym kraju. Dwa miesiące później Episkopat wydał deklarację, w której zaapelował do wiernych o sprzeciw wobec masonerii. Rok później biskupi wydali list pasterski, w którym wyjaśniają, dlaczego masoneria jest niezgodna z wiarą chrześcijańską. Przypominają też, że wierni należący do masonerii znajdują się w stanie grzechu ciężkiego, nie mogą przystępować do komunii ani liczyć na chrześcijański pogrzeb. W podobnym tonie wypowiedziały się również episkopaty Konga i Beninu. W Beninie bodźcem do dyskusji nad tym problemem stała się odmowa katolickiego pogrzebu wysokiemu dygnitarzowi loży masońskiej.