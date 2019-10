Korwin: Ziemkiewicz to sprzedajny pismak, skreśliliśmy go

Dziennikarz, który swego czasu chciał wspólnie z narodowcami odbudować Endecję, pisze dla tygodnika "Do Rzeczy", ale również jest jednym z prowadzących programu "Wtylewizji" na antenie TVP Info. Czy to z tego powodu Janusz Korwin-Mikke uważa, że Rafał Ziemkiewicz to "sprzedajny pismak", który "łgał na zlecenie PiS-u"?

"(...)kłamał bezczelnie, wiedząc świetnie, że kłamie. Tłumaczył, że opozycja jest nic nie warta, że na pewno nie wejdzie do Sejmu, że to jest folklor polityczny"-przekonywał Janusz Korwin-Mikke. Jeden z liderów Konfederacji stwierdził, że Ziemkiewicz "łgał bezczelnie na zlecenie PiS0u".

"Traktujemy go jako sprzedajnego pismaka, a nie jako niezależnego publicystę(...) Traktowałem go inaczej. Po tym, co robił, przestałem go poważać"-podkreślił polityk.