Korwin-Mikke: Przy życiu trzyma mnie nienawiść do rządzących

Na stronie Janusza Korwin-Mikkiego ukazał się kontrowersyjny artykuł, w którym polityk stwierdza, że należy obalić III RP. Jak sam pisze, tekst z założenia miał wywołać kontrowersję, ale nie udało się to, ponieważ został opublikowany „w szczycie afery z terminem wyborów”.

Na początku swojego tekstu lider Konfederacji odnosi się do oddania świadczenia 500 plus. Jak stwierdza, nie przekazałby nawet złotówki „temu państwu, którego nienawidzi”:

-„Przecież natychmiast kupią za to jakiś fotoradar, dadzą na benzynę policyjnemu samochodowi, który będzie śledził kierowców… Gorzej: dadzą jakiejś samotnej matce, by mogła pi##rzyc się z kim popadnie – a ja mam jej potem za to płacić alimenty zwane zasiłkiem? Albo jakiemuś nygusowi, któremu się nie chce pracować?”.