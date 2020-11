Korwin-Mikke o M. Płatek: ,,To ta idiotka…?’’

W ostrych słowach jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke odniósł się do ogłoszonego wczoraj przez Strajk Kobiet składu „Rady Konsultacyjnej” i udziału w tej radzie prof. Moniki Płatek. „To ta idiotka…?” – pyta Korwin-Mikke, przypominając słynną debatę, w jakiej wziął udział razem z prawniczką.

Wczoraj wieczorem odbyła się konferencja Strajku Kobiet, na której przedstawiono jego postulaty oraz zaprezentowano skład powołanej „Rady Konsultacyjnej”. Powołano do niej Barbarę Labudę, Beatę Chmiel, Danutę Kuroń, Jacka Wiśniewskiego, Roberta Hojdę, Monikę Płatek, Michała Boniego i Piotra Szumlewicza.

Głos zabrał w mediach społecznościowych znany z nieposkromionego języka Janusz Korwin-Mikke:

- „P.prof. Monika Płatek?!? To ta idiotka, co twierdziła, że w homozwiązkach rodzi się tyle samo dzieci, co w normalnych? (...) Będzie walczyć o to, by para (tfu!) gejów też miała prawo do dokonania aborcji?” – pyta polityk.

Chodzi o słynną debatę dotyczącą prawodawstwa Unii Europejskiej w sprawie kobiet i statusu homoseksualistów, jaką kilka lat temu zorganizowało Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW. W czasie tej debaty z ust prof. Płatek padło stwierdzenie, że „w związkach homoseksualnych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci niż w parach heteroseksualnych”. Wykładowczyni nie mogła zrozumieć, dlaczego jej słowa wywołały ogromny śmiech na sali.

