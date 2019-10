Korwin-Mikke do Michalik: ,,Czy pani naprawdę jest chora psychicznie?''

ZERR0 18.10.19 12:33

Hm... jeśli ktoś, jakaś turbofeministak, powołuje sie na badania "biolożki z oxfordu", niejakiej Marii Pawłowskiej, która w tych badaniach twierdzi, że "mózg kobiety i mężczyzny się nie różni" to chyba ma nierówno pod sufitam.



W innym miejscu inne feministki będą z uporem dowodzić, na podstawie badań of coz, że mózgi mężczyzn, kobiet, homosiów, zmiennopłciowców i reszty dziwadeł różnią się jak cholera, i to ma niby być dowód na wrodzoność zboczeń, sory, orientacji seksualnych.



Może by tak postępowa trzódka uzgodniła zeznania, bo jak na ten moment, to zaleznie od okoliczności, powołujecie się na wzajemnie sprzeczne "badania".

Jak wam pasuje, aby "mózgi były identyczna" to sa identyczne

Jak wam pasuje, aby "mózgi się różniły" to się różnią.



JPRDL! Postępak to jednak stan umysłu, z rozumem niemający punktów wspólnych.