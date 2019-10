Korwin chce wepchnąć Polskę w łapy rosyjskiego niedźwiedzia. I już się z tym nie kryje...

gocha 3.10.19 21:52

Ja go popieram a przede wszystkim wreszcie odblokować embargo na żywność. To skandal, że tak wielki rynek obok jest niewykorzystany. Zwłąszcza żwyność.

Poza tym nie warto stać koło banderoiny i robić z a chłopca do bicia, bo banderosyny powoli z Rosją się godzą i stan wróci do normy. Polska powinna przed tym ułożyć sobie poprawne stosunki z Rosją. Normalne. Jak z sąsiadem. I tyle.

Rosja gdyby chciała już by dawno małe nadbałtyckie państwa zaorała, ale jakoś od 30 lat tego nie robi i nie wygląda, żeby miała zamiar, więc histeria polskich polityków i ich pory wiecznie pełne strachu przed Rosją są oznaką paranoi.