Cela plus. Korupcja w PSG sp. z o. o. 4 osoby zatrzymane

Cztery osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy wrocławskiej Delegatury CBA w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wrocławscy śledczy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Okręgowej prowadzą wspólnie postępowanie w sprawie m.in. podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali 4 osoby - przedsiębiorcę oraz byłego kierownika Działu Inwestycji i Remontów, a także dwóch inspektorów nadzoru z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że była kierownik Działu Inwestycji i Remontów w latach 2017-2018, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie około 3 milionów zł. Wszystko wskazuje na to, że nakłoniła przedsiębiorcę realizującego na rzecz spółki roboty budowlane do poświadczania nieprawdy w wystawianych przez niego fakturach VAT oraz protokołach częściowego odbioru robót budowlanych. Poświadczono wykonanie prac budowalnych co faktycznie nie miało miejsca.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu.

