Koronawius: Potwierdzono 25 nowych przypadków zakażenia

Adrian vel Długopis Duda 24.3.20 14:46

Adrian vel długopis Duda ogłosił sukces: Rodacy ! Właśnie w ramach akcji LOT do Domu ściągnęliśmy dla was 30 tys. rodaków zarażonych koronawirusem. Rodacy może i są przejściowe trudności z zapewnieniem skafandrów ochronnych słuzbie zdrowia, ale chciałem uroczyście was zapewnić - worków na ciała na pewno nie zabraknie. A jeśli zbraknie, to tu z tej mównicy obiecuję solennie, że podam się do dymisji (tu nastąpiło wszytko mówiące mrugnięcie okiem tak jak przy ogłaszaniu obietnicy ulżenia frankowiczom).



Powiedzcie wreszcie Polakam prawdę o tym kogo żeście zwieźli i dlaczego skoro jest tyle ograniczeń nagle Szumowski spodziewa sie wzrostu zakażonych do co najmniej 10 tys.