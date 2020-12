Koronawirusowe show. Wiceprezydent USA zaszczepił się przed kamerami

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wraz z małżonką zaszczepił się przeciw koronawirusowi przed transmitującymi na żywo kamerami. Samą szczepionkę Mike Pence określił „medycznym cudem”. Wydarzenie ma być dla Amerykanów dowodem, że szczepionka jest bezpieczna.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest obecnie najwyższym rangą politykiem, który zaszczepił się już przeciwko COVID-19. Otrzymał szczepionkę wyprodukowaną przez firmę Pfizer i BioNTech. Zapowiedział, że wkrótce w Ameryce będzie dostępna szczepionka firmy Moderna.

- „Amerykanie powinni poczuć się pewniej: mamy jedną (szczepionkę), a za parę godzin będziemy mieli być może dwie” – mówił Pence.

Szczepienia w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się w poniedziałek. Najpierw zaszczepieni mają zostać pracownicy służby zdrowia i mieszkańcy domów spokojnej starości.

