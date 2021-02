Koronawirusa wykrywa w mniej niż 10 sekud w wydychanym powietrzu

- Na naszych oczach dokonuje się rewolucja technologiczna, rewolucja w walce z koronawirusem, a w przyszłości z innymi wirusami, patogenami. (…) uzyskaliśmy zgody bioetyki lekarskiej na przejście do fazy badań. (…) Spodziewamy się szybko wyników w zakresie czułości i wykrywalności urządzenia. Wierzymy, że to urządzenie, które nie będzie wymagało specjalistycznej obsługi. Ma zadanie diagnozować wirusa wszędzie. (…) Dużo osób było zaangażowanych w stworzenie tego urządzenia - powiedział podczas konferencji prasowej szef firm ML System w miejscowości Zaczernie na Podkarpaciu.

- ML System to polska firma, która stworzyła urządzenie wykrywające koronawirusa z oddechu w ciągu mniej niż 10 sekund; odkrycie tego urządzenia jest dzisiaj wielką dumą całej Rzeczypospolitej - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

- Dzisiaj zaprezentujemy najnowszy produkt firmy, niezwykły zupełnie, zwłaszcza w dzisiejszych bardzo trudnych czasach, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią COVID-19. Szanowni państwo, to jest urządzenie, które wykrywa COVID-19 z oddechu, a również z różnych innych substancji w ciągu mniej niż 10 sekund – powiedział Andrzej Duda.

- Wierzę w to, że wkrótce po badaniach klinicznych, które w najbliższych dniach się rozpoczną, urządzenie to będzie mogło trafić do masowej produkcji i - mam nadzieję - rozsławi firmę na całym świecie, dlatego że jest to coś, czego do tej pory nie stworzył i nie zaprezentował - o ile mi wiadomo - jeszcze nikt – dodał prezydent.

mp/yt/tomasz jaskółka/pap