Koronawirus. Wzrost zakażeń. Ponad 300 osób zmarło

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o godz. 10.30 o kolejnych 7 192 nowych przypadkach zakażeń wirusem SARS-CoV-2, potwierdzonych testami laboratoryjnymi. W Polsce zmarło również kolejnych 309 osób zakażonych wirusem SARS-COV-2.

W komunikacie ministerstwa zdrowia czytamy:

- Z powodu COVID-19 zmarły 72 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 237 osób.

Oraz:

- Liczba zakażonych koronawirusem: 1 214 525 /25 783 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

- Mamy deklarację, że do wieczora 26 grudnia trafi do Polski pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi; do południa 27 grudnia preparat dotrze do wybranych szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tys. osób – zapowiedział w rozmowie z PAP szef KPRM Michał Dworczyk.

Mamy 7 192 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (884), kujawsko-pomorskiego (768), śląskiego (719), pomorskiego (697), warmińsko-mazurskiego (578), wielkopolskiego (574), lubelskiego (524), łódzkiego (453), dolnośląskiego (409), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 22, 2020

Z powodu COVID-19 zmarły 72 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 237 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 214 525 /25 783 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 22, 2020

mp/ministerstwo zdrowia/pap/fronda.pl