Koronawirus wyciekł z laboratorium? Mimo presji Chin, WHO publikuje odważny raport!

Światowa Organizacja Zdrowia zaprezentowała dziś raport na temat prawdopodobnych przyczyn powstania pandemii koronawirusa. To podsumowanie wizyty przedstawicieli WHO w chińskim Wuhan. Eksperci podają cztery możliwe źródła zakażeń, w tym przypadkowy wyciek wirusa z laboratorium.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia wymienia cztery możliwe źródła zakażeń koronawirusem u ludzi. Pierwsze to bezpośrednie przeniesienie wirusa ze zwierzęcia na człowieka. Druga to przeniesienie pośrednie z nietoperzy na człowieka, np. za pośrednictwem kotów czy królików. Trzecie możliwe źródło to rozprzestrzenienie się wirusa przez zamrożoną żywność. Jako ostatnie możliwe źródło WHO wymienia przypadkowy wyciek wirusa z laboratorium.

Eksperci organizacji za najbardziej prawdopodobny scenariusz uznają przeniesienie pośrednie koronawirusa.

Misji specjalnej badającej źródło koronawirusa w Chinach przewodził Peter Ben Embarek, który podkreśla, że misja spotkała się z presją polityczną, nie tylko ze strony Chin. Zapewnił jednak, że z raportu niczego nie usunięto.

Po prezentacji raportu Unia Europejska poinformowała, że jest to „pierwszy krok w dobrą stronę”, ale mimo to „konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych śledztw”.

