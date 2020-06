Koronawirus wstrząsnął Rosjanami. Putin ma kłopoty

Leszek 20.6.20 17:12

Komunistyczny rozkaz respektowane na całym Świecie.



Jak robi się ludzi w h........ja.



A głupki wierzą dalej.



Tak komuna miała się dobrze, do momentu przepoczfaża.



Koronaświrusa nie widzieli a się to boją.



Jak go więc widzą, do tego mają szklaną kulę.



Czy wódz kazacki Chazar Kacze pióro potrafi w niej widzieć,.



Tak rabiniackie szkoła kabały tego uczy.



Uwaga idzie fala, pamiętaj jak umiera to ma świrusa.