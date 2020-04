Koronawirus w szwalni maseczek w Gnieźnie

Pytajniczek 19.4.20 13:21

"Podczas poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami mediów, WHO podkreśliło swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące maseczek ochronnych w obliczu koronawirusa. W większości przypadków ich noszenia nie zaleca się osobom zdrowym, chyba że opiekują się osobą chorą na COVID-19. Nie ma wskazań do noszenia masek przez większość populacji.

Ze względu na epidemię koronawirusa wiele osób sięga po maski ochronne, chociaż nie ma ku temu wskazań. Przedstawiciele WHO zwrócili uwagę podczas poniedziałkowej konferencji, że nie zaleca się noszenia masek ochronnych przez osoby zdrowe, jeśli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek.

Maseczki ochronne powinny za to nosić:

osoby chore na COVID-19;

osoby z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2 lub mające objawy, takie jak kaszel czy kichanie;

osoby opiekujące się chorymi na COVID-19 lub osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem."

Szumowski, to dlaczego każesz nam zakładać te kagańce?Żeby nas wszystkich upodlić?