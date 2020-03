Koronawirus w Rosji. Niewiarygodne statystyki, spóźnione działania

Zgodnie z linią polityczną, w której kluczowe miejsce ma syndrom „oblężonej twierdzy”, rosyjskie władze bardzo długo skupiały się wyłącznie na izolowaniu kraju. Już pod koniec stycznia, a więc zaraz po przyznaniu się Pekinu do faktu epidemii, Rosja zamknęła granicę z Chinami i Mongolią, ograniczyła połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadziła zakaz wjazdu obywateli ChRL do Rosji. Później podobne działania podejmowano wobec Iranu i krajów Europy, nawet Białorusi (16 marca), by wreszcie 18 marca zamknąć wjazd do Rosji dla wszystkich obcokrajowców. Wtedy też dopiero podjęto bardziej zdecydowane kroki mające zapobiec rozwojowi epidemii wewnątrz kraju. Do połowy marca były to tylko zalecenia, by pozostawać w domu i to do ludzi starszych. Dopiero od 16 marca zaczęto wprowadzać zakazy zgromadzeń, zamykać muzea, teatry i szkoły. We wszystkich regionach wprowadzono specjalny reżim, ale są różnice. Podczas gdy w Moskwie i obwodzie moskiewskim zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób, w obwodzie leningradzkim zakaz jest dopiero od 100 osób. Widać jednak wyraźnie, że władza wprowadza ograniczenia stopniowo, by nie wywołać paniki. To ważne w kontekście stabilności reżimu i planu przeprowadzenia jak najszybciej „głosowania powszechnego”, które ma dać pełną legitymację uchwalonym zmianom w konstytucji, zwiększającym znacznie już i tak duże uprawnienia prezydenta. Putin zapowiedział, że jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, to głosowanie odbędzie się 22 kwietnia. Jeśli zaś nie, to głosowanie „trochę się przesunie”.