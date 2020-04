Koronawirus w Polsce. Zmarło już 45. osób. Nowe dane

ladychapel 2.4.20 13:19

DLA PRZYPOMNIENIA!!!!!! Rok 2009



Andrzej Duda o wątpliwościach Prezydenta co do ustawy



Minister Duda przypomniał, że zmiany w prawie wyborczym muszą być uchwalone minimum pół roku przed wyborami.



Według prezydenckiego ministra Andrzeja Dudy, Lech Kaczyński zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, bo ma wątpliwości, czy nie narusza ona m.in. zasady prawidłowej legislacji.



https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2009/art,9,95,andrzej-duda-o-watpliwosciach-prezydenta-co-do-ustawy.html