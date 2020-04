Koronawirus w Polsce. Wiemy, ile osób już wyzdrowiało

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 12.4.20 19:38



To szczepionki już są OK?

Już nie niezgodne z naturą?

No to mamy jakąś dobrą stronę pandemii.

Katolicy zaakceptowali szczepienia.

Wow :))

A świat? Ma 6 tyś lat ... czy może więcej?

Sorki, ale tak kuję żelazo puki gorące.