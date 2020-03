Koronawirus w Polsce. Szef MON: Jesteśmy przygotowani

STANISLAW 5.3.20 8:49

Władze są przygotowane.

Ale czy społeczeństwo wie i czy chce stosować się do jakąkiejkolwiek zasad prewencjI?

- jak higienicznie kaszleć i kichać; jak unikać tłoków; ja ograniczyć krzyki na imprezach (krzyk to też dalekie rozpryskiwanie swoich wydzielin); gdze zaopatrzyć się w maseczki lub jak je sporządzić na na doraźny użytek itd.

I nie ośmieszać tych, którzy domagaja się prewencji.

Czy wiesz, że w skali światowej, stosunek zmarłych do wyzdrowionych z koronawirusa to 1:15, a wiec wielokrotnie więcej niz w grypie i to mimo ścisłej opioeki lekarskiej;

zaś we Włoszech na pięciu ozdrowienców przypada dwóch zmarłych!!! ( w liczbach bezwzględnych to wczerańsza statystyka: 275:107. To KATASTROFA!