Koronawirus w Polsce. Kolejne 192 nowe zakażenia

Urszula 29.5.20 18:02

W piątek rano ministerstwo podało informację o 141 zakażeniach i pięciu zgonach z powodu koronawirusa. Najwięcej przypadków - 98 odnotowano na Śląsku. Po południu doszła informacja o kolejnych 192 zakażeniach - znów najwięcej na Śląsku (92). Oraz o ośmiu osobach zmarłych w wieku 45 - 94 lata.



Łącznie odnotowano tego dnia 333 zakażenia i 13 zgonów.



W czwartek liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła o 352 nowe przypadki. W ciągu doby zmarło 10 osób.



W środę łącznie wykryto koronawirusa u 399 osób. Czworo chorujących na COVID-19 zmarło.



We wtorek łącznie zmarło 17 osób, zanotowano też 445 nowych zakażeń. Tego dnia liczba zmarłych na koronawirusa w Polsce przekroczyła 1000.



Wciąż jesteśmy na dole rankingu pod względem liczby testów, a i tak w ubiegłym tygodniu (tylko do piątku) wykryto w Polsce więcej zakażonych osób niż we Francji czy w Niemczech w przeliczeniu na milion mieszkańców.