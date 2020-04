Koronawirus w Polsce. Już 9 082 zakażonych, kolejne 3 osoby nie żyją

Bizon 19.4.20 15:54

Dalej nakręcajcie histerię w narodzie, dalej okraszajcie artykułu zdjęciami trumien, róbcie ludziom wodę z mózgu, zniewolcie ich doszczętnie, doprowadźcie do depresji i dużo dalej idących z tego konsekwencji. Ja powiem, co ja o tym myślę. Dotychczas w Polsce zmarło 350 osób na tzw. wirusa. To bardzo mała liczba, biorąc pod uwagę 40 mln obywateli. Tymczasem zrobiono w Polsce przy pomocy polityków i mediów taką histerię, paranoję oraz schizofrenię paranoidalną, jakby na ulicach leżały trupy. Wiele restrykcji jest absurdalnych, wiele państw znosi swoje obostrzenia, w Polsce nie podano nawet daty, poza absurdami dotyczącymi wchodzenia do lasów. Jedyną datą konkretną, jest data przymusowego noszenia maseczek, niejaki minister zdrowia mówi o dwóch latach. Jedyny pożytek z tej histerii będzie taki, że gospodarka Polski upadnie, wiele biznesów nie przetrwa, ludzie zostaną bez pracy, a i tak większość społeczeństwa zaszczuta strachem będzie popierała działania rządu i kolejne restrykcje, które przyniosą w krótkiej perspektywie katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne. Jednym słowem: obłęd.