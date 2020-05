Koronawirus w Polsce. Aktualizacja danych

ktoś tam 2.5.20 14:36

Robione są porównania różne. Najczęściej porównuje się Polskę ze Szwecją, jako argument, że nie ma obostrzeń Szwecji i niewiele więcej osób tam choruje niż w Polsce. Ale jak wziąć pod uwagę liczbę ludności i to, że dysproporcja pomiędzy liczba zachorowań pomiędzy Szwecją a Polską powolutku, ale rośnie wtedy to porównanie inaczej wygląda. Proponuję jeszcze dołożyć do tego Japonię i zrobić wtedy analizę porównawczą. I potem zacząć pokusić się o wyciąganie wniosków.



A tu jest możliwość przypatrzenia się przygotowaniu Japonii do epidemii. Tekst z 19.04.:



https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,dramatyczna-sytuacja-w-japonii--do-ochrony-przed-koronawirusem-uzywa-sie-nawet-workow-na-smieci,artykul,87592023.html