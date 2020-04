Koronawirus w Polsce. 260 nowych zachorowań

ak 13.4.20 20:39

Taki sobie cytacik:



Według źródeł internetowej gazety Ukraińska Prawda wśród zakażonych jest przełożony ławry, metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, Paweł. Przebywa on szpitalu.

Media przypominają, że wcześniej metropolita Paweł wzywał wiernych, by mimo wprowadzonych w kraju ograniczeń związanych z koronawiursem przychodzić do świątyń, przyprowadzać dzieci, całować ikony, a epidemię nazwał "zapłatą za grzechy".