Koronawirus w Polsce. 195 nowych zakażeń i kolejne zgony

Leszek 9.6.20 18:47

NIEMIECCY LEKARZE TWIERDZĄ, ŻE COVID-19 TO MIĘDZYNARODOWE PRZESTĘPSTWO

Niemieccy lekarze zebrali się, aby obnażyć prawdę o koronawirusie. W opublikowanym nagraniu krytykują środki zaradcze dla COVID-19 jako przesadzone, a w całej „pandemii” widzą międzynarodowe przestępstwo. Oto krótkie streszczenie tego, co chcą nam przekazać.



Środki, które zastosowano w stosunku do ludzi, nie mają nic wspólnego ze zmniejszeniem się występowania wirusa.



Lekarze ci zauważają, że przecież ludzie nie mają dżumy, a w tym roku koronawirus występuje w takich samych ilościach przypadków, jak zwykła sezonowa grypa, na którą choruje się każdego roku i to jest właśnie dobra wiadomość.



Z kolei zła jest taka, że ludzie wpadli w panikę, która jest wielką inscenizacją oraz oszustwem, dlatego to jest najwyższy czas, aby zrozumieć, że jest się w środku światowego, mafijnego przestępstwa.



Dowodem tego są liczne wywiady ze świadkami, ale też otrzymywane od innych ważne dowody, które publikuje się na stronach internetowych, a także jako artykuły, które pojawiają się w gazecie.



Warto podkreślić, że informacje, które pochodzą od lekarzy, zajmujących się edukacją, mówią, iż przed sześciu laty rozpoczęła się kampania szczepień od WHO.



Jako pierwsza szczepionki przyjęła Kenia.



Do tych szczepionek potajemnie dodawano hormon ciążowy, a to oznacza, że również potajemnie zaszczepiono tymi szczepionkami przeciwko ciąży.



Istnieją na to dowody naukowe i dostępny jest artykuł specjalistyczny, a także są świadkowie i lekarze.



Lekarze podkreślają, że nie można być pewnym, co jest w środku każdej szczepionki.



Jeden lekarz z Hamburga podkreślał, że szczepionka NIE powinna być oferowana jako oficjalne rozwiązanie na koronawirusa.



Z kolei brakuje doniesień o znaczeniu i wzmacnianiu układu odpornościowego, np. Chiny z powodzeniem stosowały witaminę C.



Bill Gates w codziennych wiadomościach ogłaszał, że tylko szczepionka jest dobra, a przecież wszyscy wiedzą, że szczepionki, które nie są dokładnie testowane, mogą mieć poważne skutki uboczne i są szkodliwe dla zdrowia.



Warunki łagodzenia obostrzeń rządu ciągle się zmieniają, tak jak wątpliwe i kłamliwe są dane, które przekazują.



Najpierw powiedziano, ilu jest chorych, a następnie tę liczbę podwojono, a potem już podawano tylko ilość zmarłych.



Denerwujące jest to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce przedstawiać tylko najgorsze scenariusze.



Można zaobserwować, jak odbywają się demonstracje uliczne przeciwko temu, co dzieje się właśnie na świecie.



Oczywiste jest, że bez wiarygodnych testów niewiele można.





http://www.ffk.org.pl/index.php/13-aktualnosci/387-niemieccy-lekarze-twierdza-ze-covid-19-to-miedzynarodowe-przestepstwo