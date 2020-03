Koronawirus uderza w polską gospodarkę

polak 1.3.20 13:24

od tygodnia totalna i sowiecka opozycja dmucha ,by do Polsce dotarł koronawirus---na pewno zwołają zgromadzenie UE i nakażą Polsce przyprowadzić te świństwo ,,bo Polska nie może być w ogonie europy ---każde państwo z wielkiej demokracji już go ma tylko zaściankowy i Pisowski rząd nie chce dołączyć do światowych kultur ---hańba