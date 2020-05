Koronawirus. Szumowski podaje datę drugiej fali. Są też inne zagrożenia

Anastazy 24.5.20 15:45

Ja jestem człowiekiem młodym i mam otwarty umysł. Głosowałem na PiS w latach 2005-2015 i po przejrzeniu na oczy, że mam do czynienia z hipokrytami, a nie z patriotami, w wyborach 2018 głosowałem na Ruch Narodowy, a w 2019 na Konfederację. Natomiast są ludzie ode mnie starsi (choć jeszcze nie emeryci), których dużo trudniej jest przekonać do zmian. Mam sąsiada, człowiek ok. lat 50. Odkąd pamiętam całe życie: PiS, PiS, PiS, PiS. Ale nastała tzw. epidemia i pytam człowieka, czy dalej PiS? I ów człowiek dzięki osobie ministra Szumowskiego odpowiada mi: tym razem nikt, nie pójdę na żadne wybory, nie dam się już nikomu przekonać. Za zastraszenie społeczeństwa, za doprowadzenie do ruiny gospodarki, za chwycenie społeczeństwa za mordę. Jeżeli mój 50 letni sąsiad, który całe życie tylko: "PiS, PiS, PiS, PiS', dzięki panu Szumowskiemu mówi dziś: "Nikt, nikt, nikt, nikt", to takich ludzi może być więcej, o czym tylko informuje, aby pan Szumowski nie brnął dalej w to, co wychodzi mu najlepiej, czyli w straszenie ludzi. Przy okazji mój sąsiad nadmienił, że pierwszy raz dał żółtą kartkę PiS, kiedy wymieniono Beatę Szydło na Mateusza Morawieckiego. Po działalności Szumowskiego czerwona kartka.